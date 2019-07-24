2019/07/24 | 19:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن انخفاض اعداد الغزلان البرية بنسبة 60% داخل المحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ/المعلومة/، إن “الغزلان البرية والمعروفة بالريم ينتشر وجودها في الوديان على الحدود العراقية- الايرانية منذ قرون باعتبارها افضل بيئة لها”.
وأضاف الخزاعي، أن “أعداد غزلان الريم انخفضت بنسبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: انخفاض أعداد “الريم” البرية بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن انخفاض اعداد الغزلان البرية بنسبة 60% داخل المحافظة.
وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ/المعلومة/، إن “الغزلان البرية والمعروفة بالريم ينتشر وجودها في الوديان على الحدود العراقية- الايرانية منذ قرون باعتبارها افضل بيئة لها”.
وأضاف الخزاعي، أن “أعداد غزلان الريم انخفضت بنسبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: انخفاض أعداد “الريم” البرية بنسبة 60%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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