ديالى: انخفاض أعداد “الريم” البرية بنسبة 60%

2019/07/24 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن انخفاض اعداد الغزلان البرية بنسبة 60% داخل المحافظة.وقال مدير ناحية قزانية (95كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ/المعلومة/، إن “الغزلان البرية والمعروفة بالريم ينتشر وجودها في الوديان على الحدود العراقية- الايرانية منذ قرون باعتبارها افضل بيئة لها”.وأضاف الخزاعي، أن “أعداد غزلان الريم انخفضت بنسبة […]

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