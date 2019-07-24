وزير التخطيط يعلن المصادقة على أكثر من 91 مليار دينار لتحسين الواقع الخدمي في محافظة بغداد

2019/07/24 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، عن مصادقته على إطلاق صرف 91 مليار و 542 مليون دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية لأمانة بغداد ضمن خطة العام الجاري، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة بغداد.وبين الدليمي خلال لقائه في ديوان الوزارة عبدالله الكناني مدير ناحية المنصور والوفد المرافق له، رؤية وزارة التخطيط […]

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