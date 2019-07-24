2019/07/24 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفى ياسين آقطاي مستشار رئيس حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، شائعات تحدثت عن وفاة رئيس البلاد وزعيم الحزب، رجب طيب أردوغان.وقال آقطاي في توضيح لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن “هذه الأنباء لا تطابق الواقع..كل عام وفي هذا التوقيت بالذات، كما جرت العادة، فإن رئيسنا يكون في إجازة رسمية”.وأضاف أن “غيابه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار اردوغان ينفي شائعة وفاته وكالة خطوة برس.

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