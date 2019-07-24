2019/07/24 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل بعد تهديده إحدى السفارات العربية في العراق.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت المفرزة الخاصة بمديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على طبيب بيطري من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على طبيب بيطري من بابل هدد سفارة عربية في العراق وكالة خطوة برس.

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