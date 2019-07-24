التخطيط تعلن المصادقة على صرف اكثر من 91 مليار دينار لمشاريع أمانة بغداد

2019/07/24 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

اعلن وزير

التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، المصادقته على إطلاق صرف 91 مليار و

542 مليون دينار لتمويل المشاريع الاستثمارية لأمانة بغداد ضمن خطة العام الجاري.

وذكر بيان

لمكتبه الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال

لقائه في ديوان الوزارة، اليوم الاربعاء، مدير ناحية المنصور عبد الله الكنانير

والوفد المرافق له.

وبين الدليمي

خلال اللقاء “رؤية وزارة التخطيط في تمكين الحكومات المحلية من موازناتها

وتوحيد الجهود وتوفير سبل الدعم الممكنة لها، بهدف تقديم خدمات مستدامة يلمس

المواطن اثرها في حياته اليومية”.

واكد على

“دعم وزارة التخطيط لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في محافظة بغداد و

الأقضية والنواحي والقرى المرتبطة بها، لاسيما، فيما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم

والخدمات البلدية”، لافتاً إلى” ضرورة استثمار الموازنات التي تمت

المصادقة عليها في استئناف تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الإنجازية العالية”.

من جانبه اعرب

الوفد الضيف عن خالص تقديره لوزير التخطيط والإجراءات التي وجه بها خلال اللقاء،

مؤكدين اسهام هذه الإجراءات في تعزيز جهود الحكومة المحلية في تقديم افضل الخدمات

للمواطنين.

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