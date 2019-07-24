القبض على متهم هارب محكوم بالإعدام وفق المادة 406 في ميسان

2019/07/24 | 19:08

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاربعاء ، اعتقال متهم هارب محكوم بالإعدام وفق المادة 406 في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان صحفي ” بمتابعة ميدانية مستمرة ، مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة ، تلقى القبض على احد المتهمين الهاربين والمحكوم بالإعدام وفق احكام 406 ، في محافظة ميسان”.

واضاف ” تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه”.

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