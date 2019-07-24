حل الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي

2019/07/24 | 19:08

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( المستقلة ) / علي النصر الله / ..



أعلن مجلس محافظة كربلاء ، الأربعاء، إن المجلس صوت على الهيئة الإدارية المؤقتة والمنتخبة لنادي كربلاء الرياضي بعد تدني مستوى النادي .

وقال رئيس المجلس علي المالكي لـــ ( المستقلة ) إن “المجلس صوت على حل الهيئة الإدارية الموقتة والمنتخبة لنادي كربلاء الرياضي بعد تدني مستوى النادي “.

وأضاف إن “المجلس خاطب اللجنة الأولمبية لتشكيل هيئة مؤقتة لنادي كربلاء لحين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة “.

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