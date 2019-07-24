2019/07/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: تحدّثت تسريبات عن قرارات كردية تشترط على الحكومة العراقية المركزية دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، في مقابل تصدير 250 ألف برميل نفط من حقول كردستان عبر شركة تسويق النفط «سومو».سارعت حكومة إقليم كردستان إلى إخماد أزمة سياسية كادت تندلع بسبب خلاف على النفط مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة بين بغداد وأربيل بسبب اتفاق مجهول المصير) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة بين بغداد وأربيل بسبب اتفاق مجهول المصير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).