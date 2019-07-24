بغداد وأربيل: أزمات النفط مجدداً

2019/07/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: في تواصل متتال للازمات المتلاحقة بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة اقليم كردستان اعلنت بغداد ان اربيل كانت السبب بخسارة البلاد ما يزيد على الاربعة مليارات دولار من الميزانية العراقية خلال العام المنصرم.الحكومة العراقية قالت ان الخسارة وقعت بعدما أوقف حكومة الإقليم تصدير النفط إلى تركيا عبر المنافذ الرسمية متوقعة ارتفاع ...

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