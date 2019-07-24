النفط العراقي.. بين سطوة العائلات وسذاجة القرار

2019/07/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام مكي يمثل النفط، الرابط الأساس بين حكومتي بغداد وأربيل، ذلك أن النفط بوصفه المصدر الأول لرفد الموازنة، يمثل الوجه الواضح لطبيعة العلاقة بين الحكومتين.كما أنه المشترك الوحيد الذي بسببه يحدث التعاون بينهما.ففي قانون الموازنة مثلا، لابد من التأكيد على وضع آليات وأسس لتحديد حصة الاقليم من الموازنة، وللأسف فإن تلك الأسس توضع ...

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