2019/07/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية توقف شخصاً هدد سفارة عربية عاملة في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/24 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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