مصرف الرافدين يرفع مبلغ السلفة للموظفين الموطنة رواتبهم لديه الى 25 مليون دينار

2019/07/24 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، زيادة مبلغ سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه إلى 25 مليون دينار .

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