2019/07/24 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقاولات - جريش ومريش - الجزء الثاني - الحلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ShjxvwIpCU4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقاولات - جريش ومريش - الجزء الثاني - الحلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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