الدفاع النيابية: موازنة 2018 لاتفي بمتطلبات وزارة الدفاع

2019/07/24 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر، اليوم الاربعاء ، ان" وزارة الدفاع بحاجة الى زيادة في تخصيصاتها المالية للتسليح

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