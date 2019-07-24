الضابط الفرنسي الذي حاول تهريب ابنة حاكم دبي يكشف التفاصيل

2019/07/24 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا نقلت فيه تصريحات ضابط المخابرات الفرنسي هيرفيه جوبرت، الذي كان يشغل منصب مساعد الأميرة لطيفة بن راشد آل

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