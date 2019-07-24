الامن النيابية تكشف عن التخصيصات المالية اللازمة لتسليح الجيش وتؤكد : موازنة 2018 لاتفي بالغرض

2019/07/24 | 19:20

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ، محمد رضا الـ حيدر ،الأربعاء، بان تسليح الجيش يحتاج الى زيادة...

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