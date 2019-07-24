تعادلان وفوز بختام مشوار دوري القدم العراقي

2019/07/24 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اسفرت مباريات اليوم الاخير من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن تحقيق فوز وتعادلين.

فقد تعادل فريقا الكرخ وامانة بغداد، بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة 38 الاخيرة من الدوري، حيث سجل هدف الكرخ علي جاسم في الدقيقة الثانية، ثم عادل النتيجة لفريق امانة بغداد اللاعب حيدر فائق في الدقيقة 12.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل فريقا الصناعات الكهربائية ونفط ميسان بدون اهداف، في حين فاز فريق النفط على فريق الديوانية، بهدفين دون مقابل، حيث سجل هدفي الفوز لفريق النفط اللاعبان فرحان شكور ووليد كريم في الدقيقتين 45 و80 من زمن اللقاء.

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