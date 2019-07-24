مروان حسين وسعد ناطق لاعبان للشرطة

2019/07/24 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التعاقدات في نادي الشرطة الرياضي، عن ابرام ثمان صفقات بشكل رسمي في اطار الوجبة الاولى من التعاقدات لتعزيز صفوف القيثارة الخضراء للموسم المقبل.وقال المتحديث الرسمي باسم لجنة التعاقدات عدي الربيعي، في بيانوتلقته وكالة صدى، إنه “بلا شك ان في طليعة اهتمامات ادارة نادي الشرطة المباشرة بشكل مبكر للاستعانة بخدمات لاعبين يشكلون اضافة

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