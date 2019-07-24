مفتشية الداخلية توقف شخصاً هدد سفارة عربية عاملة في البلاد

2019/07/24 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المفرزة الخاصة بمديرية التحري والتحقق التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من إلقاء القبض على طبيب بيطري من محافظة بابل هدد إحدى السفارات العربية العاملة بالبلاد وتودعه التوقيف بأمر قضائي.وذكر مكتب المفتش في بيان” ان العملية تمت على خلفية ورود شكوى لمكتب المفتش العام من إحدى السفارات العربية العاملة في العراق ، ادعت […]

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