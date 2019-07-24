مصرف الرافدين يقرر زيادة مبلغ السلفة لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى 25 مليون

2019/07/24 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين زيادة مبلغ سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا الى 25 مليون دينار .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم زيادة مبلغ السلفة الى 25 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا والحاصلين على بطاقة الماستر كارد الدولية، داعيا الموظفين الى زيارة فروعه في بغداد […]

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