هادي العامري:اكبر جيوش العالم لايمكنها الانتصار اذا خلقت من اهالي المناطق المحررة عدواً لها

2019/07/24 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، أن تلاحم القوات المشاركة بعمليات تطهير الطارمية في ما بينها وكسبها لأهالي المدينة هي التي سحقت “الارهاب”، فيما نوه الى أن اكبر جيوش العالم لايمكنها الانتصار اذا خلقت من اهالي المناطق المحررة عدوا لها.وقال مكتب العامري في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري

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