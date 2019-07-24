2019/07/24 | 19:25

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الرياضة

الأربعاء 24 يوليو 2019 | 07:12 مساءً | عدد القراءات : 20

الديوانية تخسر امام النفط والكرخ يتعادل مع امانة بغداد

بغداد/..تعادل فريقا الكرخ وامانة بغداد، الاربعاء، بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الاول لحساب الجولة 38 الاخيرة من دوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف الكرخ علي جاسم في الدقيقة الثانية، ثم عادل النتيجة لفريق امانة بغداد اللاعب حيدر فائق في الدقيقة 12.

فيما ز فريق النفط على فريق الديوانية، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما لحساب الجولة الاخيرة من دوري الكرة العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الفوز لفريق النفط اللاعبان فرحان شكور ووليد كريم في الدقيقتين 45 و80 من زمن اللقاء.انتهى

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