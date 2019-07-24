النائب مثنى السامرائي يدعو السيستاني الى التدخل لفتح مدينة سامراء القديمة

2019/07/24 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي، المرجع الديني السيد علي السيستاني الى التدخل السريع لفتح مدينة سامراء والسماح لأصحاب المحال التجارية والفنادق بممارسة أنشطتهم.

جاء ذلك خلال لقاءه بممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في محافظة كربلاء حيث سلمه رسالة موجهة إلى السيد علي السيستاني، مبينا اهمية ان يكون للمرجعية دور ايجابي في حل هذه المشاكل والعمل باتجاه السماح لأصحاب المصالح والمحال التجارية والفنادق من العودة لممارسة أنشطتهم التي تسهم في خدمة الزائرين للعتبة العسكرية.

واعرب عن ترحيبه بكل الأفكار الإيجابية التي تصب في دعم السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي واغلاق المنافذ التي تستغلها التنظيمات الارهابية، مشيرا الى اهمية ان يترافق فتح المدينة القديمة مع وضع الخطط الامنية المحكمة على غرار الخطط المنفذة في مدينة الكاظمية ببغداد.

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