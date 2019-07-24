الاعلام الامني تعلن انتهاء الصفحة الثانية لعملية ارادة النصر وتكشف تفاصيلها

2019/07/24 | 19:26

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، توقيف طبيب بيطري من محافظة بابل، هدد إحدى السفارات العربية العاملة في البلاد.

وذكر مكتب المفتش العام، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المفرزة الخاصة

بغداد اليوم- ديالى

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة ديالى، الأربعاء، من اخماد حريق نشب في 4 بساتين شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير اعلام دفاع مدني المقدم خالد العبادي، لـ(بغداد اليوم)، ان "فرق ال دفاع في قضاء خانقين تمكنوا من اخماد حريق نشب في

القبض على 7 مخالفين من جنسيات اجنبية في كربلاء

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