اتلاف 233 طنا من الاغذية منتهية الصلاحية في ديالى

2019/07/24 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى اكثر من / 200 / طن من المواد الغذائية الصلبة منتهية الصلاحية .وقالت دائرة صحة ديالى في بيان ان فرق الرقابة نفذت “اكثر من / 320 / حملة تفتيش مكثفة خلال النصف الاول من العام الحالي، لمتابعة الاسواق التجارية، والافران والمحال التجارية للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك […]

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