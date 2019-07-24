2019/07/24 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مجمل تفاصيل المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر في 20 تموز وكافة القطعات المشاركة والنتائج المتحققة.وقالت الخلية في بيان صحفي على لسان الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، نائب قائد قيادة العمليات المشتركة وتلقت “خطوة برس” نسخة منه “بعد ان انطلقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني تكشف عن مجمل تفاصيل المرحلة الثانية من عملية “إرادة النصر” وكالة خطوة برس.

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