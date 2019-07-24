2019/07/24 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قرية شهوانيا التابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعثر على جثتي كورديين إزيديين في أطراف سنجار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعثر على جثتي كورديين إزيديين في أطراف سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).