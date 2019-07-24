الداخلية تعلن اعتقال متهم هارب ومحكوم بالإعدام في ميسان

2019/07/24 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ميسان… كشف الناطق بإسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على هارب ومحكوم بالإعدام في ميسان.وقال معن، في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية إعتقلت احد المتهمين الهاربين والمحكوم بالإعدام وفق احكام […]

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