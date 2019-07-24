العشرات من اصحاب الشاحنات يتظاهرون احتجاجا في ميسان

2019/07/24 | 19:32

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..تظاهر العشرات من اصحاب الشاحنات ، على طريق الطيب – العمارة، الاربعاء، احتجاجا على جباية استقطاع مبالغ منهم لصالح الميزان في الطيب.

وتجمع العشرات من اصحاب الشاحنات قرب ميزان الطيب احتجاجا على جباية 20 الف دينار لكل شاحنة عند دخولها محملة اوفارغة الى محافظة ميسان

وطالب المتظاهرون بالغاء هذه الرسوم ، مهددين بالاستمرار في تظاهراتهم لحين تنفيذ مطلبهم، متهمين احزاب معينة بالسيطرة على هذا الميزان حسب قولهم.

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