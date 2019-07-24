نائبة: جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لربط طريق الحرير بموانئ البصرة فقط

2019/07/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت النائبة عن محافظة البصرة ثورة الحلفي، الاربعاء، عن جمع تواقيع اكثر من 100 نائب لربط طريق الحرير بموانئ البصرة، محذرة من إنهاء الموانئ اذا ما تم ربط الطريق بالدول المطلة الخليج.

وقالت الحلفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار الربط السككي او طريق الحرير والذي من المفروض أن يربط بين الصين واوربا عن طريق سوريا او تركيا اذا استثمر بطريقة صحيحة باتجاه العراق سيكون ذات عوائد اقتصادية كبيرة على البلد لكن هذا الربط يجب ان يكون بموانئ البصرة فقط، اما اذا ربط بموانئ الدول المطلة الخليج العربي سيجعل العراق ممر فقط وينهي موانئ البصرة".

ودعت الحلفي الساسة العراقيين الى، "الالتفات لهذا القرار وأن يكون قرارهم عراقي خالص، ويجب ان يكون التوقيع على الربط السككي فقط بين موانئ البصرة وطريق الحرير"، لافتة الى أن "الحكومة الصينية متبنية هذا المشروع وتريد طريق قصير وبكلفة واطئة، لذلك بامكاننا ان نكون دولة ذات سيادة وطنية وأن يكون قرارنا عراقي خالص وان يكون الربط فقط بموانئ البصرة وطريق الحرير".وتابعت الحلفي، "تبنينا هذا الموضوع ووقع عليه اكثر من 102 نائب وافقوا على ان يربط طريق الحرير بموانئ البصرة"، مؤكدة بالقول "سنصر على هذا الموضوع ونعرضه للتصويت باقرب وقت ممكن من اجل ان يتبنىى البرلمان رأي وطني وان تكون هذه الاتفاقية لمصلحة العراق دون مراعاة الدول الاخرى".

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