2019/07/24 | 19:33

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ولايتي: إسقاط الطائرة الأميركية واحتجاز الناقلة البريطانية منعطف في تأريخ نضال المسلمين

الاربعاء

24

تموز

2019 :

07:15 pm

30

اكد علي اكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أن

إجراءات احتجاز ناقلة النفط البريطانية وإسقاط طائرة التجسس الأميركية

تمثل منعطفاً في تأريخ نضال المسلمين. وأشار ولايتي الى ان السبيل الوحيد لمواجهة اطماع الاعداء هو المقاومة

موضحاً ان نشاطات دول وفصائل جبهة المقاومة واجراءاتها بما فيها حزب

الله وانصار الله والحشد الشعبي والجمهورية الاسلامية الايرانية وحركة

حماس في فلسطين الهادفة الى احياء القيم الاسلامية أدت الى ان تكون

الدول الاسلامية وجبهة المقاومة اليوم اقوى من السابق.

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