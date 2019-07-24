2019/07/24 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC قال مصدران دبلوماسيان لوكالة “رويترز” وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC” إن محادثات قد تبدأ بحلول الخريف، بشأن توسيع نطاق هدنة سارية تم التوصل إليها برعاية أممية في مدينة الحديدة اليمنية لتصبح وقفا عاما لإطلاق النار.وأضاف المصدران أن هذا قد يمهد السبيل لإجراء مفاوضات بشأن إطار سياسي لإنهاء الحرب بين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر دبلوماسية : هناك توجه لوقف الأعمال العسكرية في اليمن بنهاية 2019 المركز الخبري الوطني.

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