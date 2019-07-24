2019/07/24 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاربعاء، بمنجز اللواء الرابع بالحشد بالتزامن مع انتهاء مهامه في عملية ارادة النصر بمرحلتها الثانية. وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان الموسوي تفقد خلال جولة له قطعات اللواء الرابع بالحشد في ديالى، مثنيا على دور قوات اللواء وجهود مقاتليه في عمليات ارادة النصر وتأمينهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات ديالى للحشد يثني على منجز اللواء الرابع ضمن عملية إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات ديالى للحشد يثني على منجز اللواء الرابع ضمن عملية إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات ديالى للحشد يثني على منجز اللواء الرابع ضمن عملية إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).