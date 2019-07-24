العمليات المشتركة: عملية إرادة النصر الثانية انطلقت للقبض على الارهابيين

2019/07/24 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن عملية إرادة النصر التي انطلقت في مناطق شمال بغداد، مؤكدة أنها جاءت لإلقاء القبض على الإرهابيين والمطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة.

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