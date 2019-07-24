2019/07/24 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، أن أوامر القبض القضائية الذي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستشمل عددا من أعضاء مجلس النواب كانوا وزراء في الحكومات السابقة، فيما بينت أن عبد المهدي شكل لجنة قضائية بعيدة عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لإصدار الأوامر القضائية بحق السراق من الوزراء السابقين والحاليين.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: أوامر القبض ستشمل نواب حاليين كانوا وزراء المركز الخبري الوطني.

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