2019/07/24 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسلحة مواجهة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / ماهر ضياء محيي الدين…
العمليات العسكرية المستمرة للحشد الشعبي والقوات الأمنية لتطهير بعض المناطق ومنها الطارمية...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أسلحة مواجهة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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