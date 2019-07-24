أسلحة مواجهة الإرهاب

2019/07/24 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ماهر ضياء محيي الدين…

العمليات العسكرية المستمرة للحشد الشعبي والقوات الأمنية لتطهير بعض المناطق ومنها الطارمية...

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