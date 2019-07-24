العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن عملية إرادة النصر

2019/07/24 | 19:52

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بغداد:سومر نيوز

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، بياناً بشأن عملية إرادة النصر التي انطلقت في مناطق شمال بغداد،...

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