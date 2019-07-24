إطلاق مسابقة {نابو} لعام 2019 في العراق

2019/07/24 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: افلرات نيوز} أطلقت دائرة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للآثار والتراث والآثار مسابقة {نابو} للبحوث والدراسات لعام 2019 بعد استحصال موافقة وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني الذي أكد على ضرورة تشجيع ودعم البحث العلمي وتفعيل دور الكوادر الاثارية والتراثية في هذا المجال.

وأكد مدير عام دائرة الدراسات والبحوث قاسم طاهر السوداني على أن "إطلاق هذه المسابقة التي حملت اسم {نابو} وهو آله الكتابة والحكمة في بلاد الرافدين جاءت تتويجاً لجهود الهيئة العامة للآثار والتراث في مجال البحث العلمي والارتقاء به خدمة لماضي وحاضر ومستقبل بلاد الرافدين من خلال البحوث التي ستشارك فيها".وأشار إلى، أن "تنظيم هذه المسابقة يأتي انسجاماً مع توجيهات معالي الوزير الرامية لدعم عملية البحث العلمي الرصين من اجل الخروج بنتائج بحثية علمية لرفد القطاع الاثاري والتراثي بأفكار ورؤى ودراسات وحلول تساعد على تطوير العمل في هذا القطاع المهم".ودعا "جميع الباحثين والمختصين والأكاديميين للمشاركة في هذه المسابقة العلمية عن طريق التواصل مع قسم الدراسات في دائرة والدراسات والبحوث في الهيئة العامة للآثار والتي ستقدم خلالها جوائز تقديرية للبحوث الفائزة".انتهى

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