2019/07/24 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rd-6b03k_U8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك | الجبهة العربية في كركوك تطالب بحل مفوضية الانتخابات بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك | الجبهة العربية في كركوك تطالب بحل مفوضية الانتخابات بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).