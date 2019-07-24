مسؤول أمني في ديالى: عودة العوائل المهجرة الى قرى حوض الوقف كفيلة بانهاء التوتر الامني في المنطقة

2019/07/24 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول امني في ديالى ان “فرض الامن في قرى وبساتين حوض الوقف لن يتحقق الا بعودة النازحين والمهجرين الى منازلها.وقال عواد الربيعي رئيس اللجنة الامنية في مجلس ناحية ابو صيدا لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم “ان عودة العوائل المهجرة الى مناطقها في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة وتطهير البساتين من العبوات الناسفة كفيلة […]

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