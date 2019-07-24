2019/07/24 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يدعو السيستاني إلى التدخل لحل مشكلة المدينة القديمة في القضاء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يدعو السيستاني إلى التدخل لحل مشكلة المدينة القديمة في القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).