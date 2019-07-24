2019/07/24 | 20:04

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المرور العامة توجه بتأهيل بديل لطريق بغداد السريع قبل القطع

وجه مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح، اليوم الأربعاء،

بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات بأسرع وقت قبل مرحلة القطع.

وذكر بيان لمكتبه ، ان" مدير المرور العام اجرى جولة ميدانية ضمن

طريق بغداد السريع باتجاه علوة الرشيد وبصحبة المعاون البلدي لأمين

بغداد واللواء جاسم من الفرقة الخاصة والقوة الماسكة للأرض لوضع

الخطط الاستراتيجية الاخيرة لرفع التجاوزات الموجودة واعادة تأهيل

طريق {يا حسين}".وأضاف ان" طريق {يا حسين} سيكون بديلا للطريق الرئيس الرابط من جسر

بغداد باتجاه علوة الرشيد علما ان فترة القطع ستكون لمدة 3 اشهر

لادامته بشكل كامل".

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