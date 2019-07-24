2019/07/24 | 20:04

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اتلاف ٢٣٣ طناً من المواد الغذائية خلال ستة أشهر في ديالى

الاربعاء

24

تموز

2019 :

07:59 pm

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اتلفت فرق الرقابة الصحية في محافظة ديالى، بحسب ما اعلنت اليوم

الاربعاء، اكثر من 233 طن من المواد الغذائية الصلبة.وقالت دائرة صحة المحافظة في بيان ، ان فرق الرقابة نفذت "اكثر من 320

حملة تفتيش مكثفة خلال النصف الاول من العام الحالي، لمتابعة الاسواق

التجارية، الافران وكذلك الاكشاك، للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك

البشري".وتابع "تم فرض غرامات على بعض المخالفين، اتلاف مواد سائلة بكمية بلغت

٦٣٣٠٥ لتر، بالاضافة الى منح تصريحات والقيام بعمليات فحص مختبرية".

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