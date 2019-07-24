جلسة حوارية لإيجاد مشروع لأحتضان الكفاءات العلمية والموهوبين والمبدعين في البصرة

2019/07/24 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور النائب الأداري للمحافظ وبمشاركة الصباح الجديد البصرة _ سعدي السند : طروحات مميزة وذكية ومقترحات في غاية الأهمية ووجهات نظر في منتهى المسؤولية وحوارات نقاشية هادفة شهدتها المكتبة المركزية التابعة لديوان محافظة البصرة من أجل رسم خارطة طريق تحتضن روائع الأبداع في البصرة الزاخرة بشكل أكبر من كلّ وقت مضى والنهوض بواقع الكفاءات الأدبية ...

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