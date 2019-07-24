«ليل / خارجي «.. عن صراع الطبقات وسحر السينما في مدينة مجنونة

2019/07/24 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناقد – أحمد شوقي على مدار أربعة أفلام روائية طويلة سابقة تمكن المخرج أحمد عبد الله السيد من تأسيس اتجاه سينمائي عام وخاص، فعلى المستوى العام هو المخرج الأكثر نشاطا فيما يمكن تسميته بالسينما المستقلة أو المغايرة أو الموجة المصرية الجديدة، لم يصل أحد من مخرجي الموجة الى الفلم الخامس إلا من حول بوصلته نحو ...

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