الكويت تتسلم 270 مليون دولار من ملف التعويضات على العراق

2019/07/24 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارقدمت الامم المتحدة، مبلغ 270 مليون دولار دينار الى الكويت من مبالغ التعويضات المستحقة لمعالجة الخسائر تكبدتها البلاد ابان الغزو الصدامي عام 1990.

وذكر بيان اممي، ان "لجنة الامم المتحدة للتعويضات من جنيف قدمت مبلغ 270 مليون دولار إلى حكومة دولة الكويت، باعتباره جزءا من مبالغ التعويضات المستحقة، وفقا لقرارات مجلس الأمن لمعالجة الخسائر والأضرار التي تكبدتها البلاد من الغزو والاحتلال العراقي".

وقد تلقت اللجنة حوالي 2.7 مليون مطالبة واختتمت عملها في مراجعة كل المطالبات في عام 2005، وقامت بمنح حوالي 52.4 مليار دولار لتوزيعها على 1.5 مليون مطالبة في جميع فئات المطالبات، حسب البيان.

والجدير بالذكر، أن المطالبات يتم دفع تعويضاتها من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية العراقية.

ووفقا للبيان، ان "بإكمال مدفوعات اليوم، تكون لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد قامت بدفع مبلغ 48.7 مليار دولار لدولة الكويت، ليتبقى حوالي 3.7 مليار دولار".

ويمثل هذا المبلغ التعويض الأكبر الذي قامت اللجنة بدفعه، حسب البيان.



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