تعرف على مواعيد انطلاق دوريات أوروبا الكبرى

2019/07/24 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بدأ العد التنازلي لانطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى، التي تفصلنا أسابيع قليلة فقط على ركلة البداية فيها، فما هي مواعيد انطلاق البطولات المنتظرة في أوروبا؟

سيكون الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي للدرجة الأولى، أول المنطلقين بين الدوريات الخمس الكبرى، بعد أسبوع من اب / أغسطس.إنجلتراسيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز موسمه الجديد بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، مساء الجمعة 9 اب / أغسطس المقبل، وستسبقه بخمسة أيام مواجهة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، وفقا سكاي نيوز.الدرع الخيرية: الأحد 4 اب / أغسطسانطلاق الدوري: الجمعة 9 اب / أغسطسإسبانياالليغا الإسبانية تنطلق يوم 16 اب / أغسطس المقبل، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، بينما ستلعب بطولة كأس السوبر في منتصف الموسم، في الهند، وسيشارك بها 4 أندية، وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.انطلاق الدوري: الجمعة 16 اب / أغسطسبطولة كأس السوبر: 8 يناير 2020ألمانيامثل الدوري الإسباني، ستنطلق بطولة "بوندسليغا" يوم 16 اب / أغسطس المقبل، بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونيخ وفريق العاصمة، هيرتا برلين، وستسبقها بأسبوعين مواجهة كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.كأس السوبر: السبت 3 اب / أغسطسانطلاق الدوري: الجمعة 16 اب / أغسطسإيطالياكعادته كل موسم، سيتأخر موعد انطلاق "السيريا آ" حتى نهاية اب / أغسطس، حيث سينطلق في 24 اب / أغسطس، بينما ستقام مباراة كأس السوبر في السعودية، وستجمع يوفنتوس ولاتسيو، منتصف الموسم.انطلاق الدوري: السبت 24 شهر اب / أغسطسفرنساالدوري الفرنسي سينطلق مبكرا مثل الإنجليزي، يوم 9 اب / أغسطس المقبل، وسيجمع لقاء الافتتاح ليون بموناكو، بينما سيقام كأس السوبر قبلها بأيام في الصين، وسيجمع رين بباريس سان جرمان.كأس السوبر: السبت 3 اب / أغسطسانطلاق الدوري: الجمعة 9 اب / أغسطسدوري أبطال أوروبا والسوبردور المجموعات من دوري أبطال أوروبا سينطلق يوم 19 ايلول /سبتمبر المقبل، بينما سيقام نهائي كأس السوبر الأوروبي في إسطنبول، يوم 14 اب / أغسطس، وسيجمع الإنجليزيين، ليفربول وتشلسي.كأس السوبر: الأربعاء 14 اب / أغسطسانطلاق دوري الأبطال: الثلاثاء 17 ايلول سبتمبر

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