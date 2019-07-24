2019/07/24 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الكمارك العامة، اليوم الاربعاء، إتلاف ارسالية محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد، في كمرك الشيب، بمحافظة ميسان.

وذكرت هيأة الكمارك، في بيان أن “السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي، اتلفت اليوم ارسالية محاصيل زراعية مستوردة (محصولي الطماطة والفلفل) ممنوعة من الاستيراد، حسب الرزنامة الزراعية”.

وأضاف البيان، أن “الارسالية تضمنت (6) شاحنات براد قادمة من إيران”، مبيناً أن “عملية الاتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (68/ ثانياً ) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل”.

وأشار بيان الهيأة، إلى أن “إتلاف الارسالية يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في كافة مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة لضوابط و تعليمات الاستيراد”.

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