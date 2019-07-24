القبض على جواسيس اتراك

2019/07/24 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قوات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني يوم الاربعاء 24 تموز 2019، عن اعتقال عدد من الجواسيس الاتراك.

وقال ديار دنيز مسؤول اعلام قوات حماية الشعب في تصريح صحفي ان “مقاتلي الحزب، تمكنوا من اعتقال عدد من الجواسيس الاتراك وذلك بمناطق متفرقة، موضحا، ان جميع اعترافات الجواسيس ستنشر قريبا.”

ولم يكشف عن هوية الجواسيس او مناطق القبض عليهم، فيما ستبث الاعترافات، قسم منها الليلة.انتهى

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