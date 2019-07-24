قائد شرطة كربلاء يستقبل ممثل بعثة الامم المتحدة واللجنة الوزارية العليا

2019/07/24 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

استقبل قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، اليوم الاربعاء، اللجنة الوزارية العليا الخاصة بتنفيذ مشروع خارطة الطريق للشرطة المحلية

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